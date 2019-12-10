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بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والمعهد الفنى للتمريض بشربين

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:47 م
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
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وقع  الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة المعهد الفني للتمريض ورئيس مجلس إدارة جمعية مرضى الكبد بشربين، اتفاق تعاون بين الجامعة والمعهد الفني للتمريض بجمعية رعاية مرضى الكبد بشربين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رئيفة علام، عميد المعهد الفني للتمريض بشربين، وأسامة موسى، أمين عام الجامعة، وحازم نصر، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار ورئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية.

فيما يأتي توقيع اتفاق التعاون في إطار التعاون بين الجانبين لتدريب خريجي التمريض بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، والعمل على إعداد كوادر تمريضية على أعلى مستوى من الناحية العلمية والعملية باستخدام الأساليب العلمية والتقنية المميزة.

كما يتضمن الاتفاق التعاون في مجال التعليم والبحث والنشر العلمي والمعلومات الإكلينيكية والخبرات، تبادل الزيارات العلمية والميدانية بين الطرفين، وإجراء البحوث المشتركة بين الجانبين، المشاركة في الندوات والمؤتمرات والندوات العلمية ذات الصلة فى مجالات التعاون المشترك التي يعقدها أحد الطرفين.
 
يذكر أن جامعة المنصورة أحد الصروح العلمية والطبية المميزة بمصر، وتمتلك من المقومات والإمكانيات المادية البشرية الهائلة، فلديها العديد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وأحدث المعامل والوحدات الطبية في مصر والشرق الأوسط.

كما أن لديها إمكانيات بشرية من أساتذة وعلماء متميزين فى مختلف المجالات، خاصة في المجال الطبي، لذلك كانت هناك ضرورة لعقد تعاون بين المعهد الفنى للتمريض بشربين والجامعة لتأهيل الطلاب والخريجين وصقل مهاراتهم العملية والخبرات العملية وإعدادهم بمستوى متفوق، بما ينعكس بالإيجاب  والتطور على مستوى الخدمة الطبية للمرضى.

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