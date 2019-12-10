"القيادة ودورها في الأزمات" قافلة اجتماعية بأزهرية الإسكندرية

نظمت منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء قافلة اجتماعية بعنوان "القيادة ودورها في الأزمات والكوارث" بمعهد بنين الإسكندرية الإعدادي الثانوي، وبحضور إبراهيم فاضل الوكيل الثقافي للمنطقة، وحاضر فيها الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الدعوة، وبمشاركة الشيخ سعيد الصباغ مدير عام معهد الإسكندرية، وضمت طلاب معهدي: بنين الإسكندرية، وبنين سموحة النموذجي الإعدادي الثانوي.



وتناولت الندوة صفات القائد الناجح، من الصدق والأمانة، وحسن الخلق، وحبه للناس، وحب الناس له.



وأكد الدكتور إبراهيم الجمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل قائد عرفته البشرية، بل إنه كان قائدًا قبل أن يوحى إليه، وقد كان يشارك أصحابه الرأي في حل الأزمات، وأضاف أن القائد يجب أن يتحلى بالنظافة لأن النظافة من الإيمان، والثبات وقت الأزمات، وإيجاد حلول لها.



وأضاف إبراهيم فاضل أن أهم صفات القائد التواضع، وعدم المحاباة، وأن كل من حوله سواء، وأن يبعد ذاته في الحكم على الأشخاص،مؤكدًا على أن الطالب الأزهري يجب أن يكون قدوة في معهده وفي مجتمعه وأسرته.



واستعرض الشيخ سعيد الصباغ مقطع فيديو يظهر بعض نماذج القادة الناجحين ليوضح للطلاب أهم سمات القائد.



عقدت القافلة تحت إشراف رعاية الطلاب بالمنطقة، وموجه عام التربية الاجتماعية، وأعضاء مكتب الخدم الاجتماعية.