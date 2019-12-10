قرار من رئيس جامعة بنى سويف بترقية 1550 موظفًًا ومنحهم علاوة 5%

أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، قرار رقم 1070 بترقية 1550 من العاملين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في الدرجات والمستويات الوظيفية في 30 يونيو الماضى، إلى الدرجات والمستويات التي تعلوها، وفقًا للنماذج.



وأوضح منصور فى تصريحات صحفية أن القرار منح العاملين الذين تمت ترقيتهم في الدرجات والمستويات علاوة ترقية بقيمة 5% من الأجر الوظيفي، مع صرف الفروق المالية المستحقة، اعتبارا من 1-7 -2019.



وأشار رئيس جامعة بنى سويف إلى أن الجامعة تبذل قصارى جهدها من أجل الارتقاء بمستوى المنظومة الإدارية من خلال خلق بيئة عمل ناجحة منجزة، مؤكدًا حرص الجامعة على مصالح الموظفين والارتقاء بالمستوى المادي من ناحية، والمستوى الإداري من ناحية أخرى، من خلال التدريب المستمر في كل المجالات الإدارية، الأمر الذى ينعكس إيجابيا على حسن سير العمل بالجامعة.