وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد العمل بمدرسة الخارجة الزراعية

أجرى صلاح ميرغني، مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.



يأتي هذا في إطار تعليمات وزير التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمتابعة سير منظومة العمل بالمدارس، خاصة التعليم الفني والزراعي لرفع كفاءتها وجعلها بؤرة إنتاجية للمجتمع المحلي.



شملت الجولة قسم الصناعات بالمدرسة، متابعًا التدريبات العملية لطالبات المدرسة على صناعة الفطائر والمعجنات والعديد من المنتجات داخل القسم، مشيدًا بالعمل والمجهودات المبذولة.



وتوجه لمشروع الصوب الزراعية بالمدرسة التى تم إنشاؤها داخل المدرسة بواقع ٤ صوب لإنتاج الخضروات، ومنها (الخيار والفلفل والباذنجان)، وكذا يتم بها تدريب وتأهيل الطلاب على أساليب الزراعة الحديثة، وتم دعم المدرسة، بـ ٥ صوب أخرى من محافظ الوادى الجديد عقب زيارته المدرسة وتفقد المشروع.



وأشار ميرغني إلى أن المدارس الزراعية بالمحافظة تشهد طفرة إنتاجية متميزة من خلال أقسامها العملية، بالإضافة إلى التدريبات المهارية لطلابها من أجل التأهل لسوق العمل الحر.