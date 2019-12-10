ماجدة زكي تبدأ تصوير "الست أمينة" الأربعاء

تنطلق الفنانة ماجدة زكي في تصوير أحداث مسلسلها الجديد "الست أمينة"، بداية من الأربعاء القادم، في أحد اللوكيشانات بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي.



وتصور ماجدة زكي أول مشاهدها في المسلسل أمام الفنان خالد زكي، في العمل الذي ينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة، وينتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.



المسلسل يشارك في بطولته كلًا من إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، وفراس سعيد، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبوعميرة.



ويعتبر مسلسل "اللهم أني صائم" عام 2017، هو آخر أعمال ماجدة زكي في الدراما التليفزيونية وكان من بطولتها مع مصطفى شعبان، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أكرم فريد.