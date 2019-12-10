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السيطرة على حريق مدرسة بالمطبعة دون إصابات

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:28 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل مدرسة عمر بن الخطاب بمنطقة المطبعة بحى الهرم، وتم إخطار اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، وكذلك إخطار النيابة العامة للتحقيق.

تلقت قوات قسم شرطة الهرم إخطارًا من غرفة عمليات نجدة الجيزة، مفاده نشوب حريق داخل مدرسة عمر بن الخطاب بمنطقة المطبعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات، وجارٍ البحث لمعرفة أسباب الحريق.

ورصدت غرفتا عمليات محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم إخطارا بنشوب الحريق، عصر اليوم الثلاثاء، فى الطابق العلوى بالمدرسة دون وقوع أى إصابات بشرية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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