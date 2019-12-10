الثقافة تنفى تطبيعها مع تركيا وقطر وإيران

نفت وزارة الثقافة، ما تردد عن التطبيع الثقافى بين مصر وكل من تركيا وقطر وإيران.



وأكد الدكتور خالد عبدالجليل، إنه لم يحدث أي تطبيع مع تلك الدول، ولم يعرض فيلمًا واحدًا من إنتاج تلك الدول في مهرجان الإسكندرية.



وقال عبدالجليل: "لم يعرض أي فيلم مخالف للتقاليد والأعراف والقيم، وكل الأفلام تعرض على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية قبل العرض لضمان عدم الإخلال من أي اتجاه".



ومن جانبها، قالت وزيرة الثقافة إن الأفلام التي تحض على العنف قل عددها كثيرًا عما كان يعرض من قبل، وأكدت أن عدد الأفلام التي كانت تحض على العنف عام 2009، 12 فيلمًا والآن أصبحت 5 أفلام فقط.