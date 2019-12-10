"العالمى للحياة البرية" يحذر من خطة أردوغان بشأن "قناة إسطنبول"

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن مشروع للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وصفته بـ"المجنون" لما سيترتب عليه من آثار سيئة وخراب بيئي.



وقالت الوكالة إن الصندوق العالمى للحياة البرية حذر في بيان من أن قناة مخططة من قبل أردوغان ستخلق "مخاطر كبيرة" للطبيعة.



وقال الفرع التركي لمجموعة الحماية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، إن قناة إسطنبول التي يبلغ طولها 45 كيلومترًا، والتي ستربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، "ستحدث دمارًا خطيرًا للغابات والمناطق الخاضعة للحماية والأراضى الزراعية"، محذرة من أضرار بيئية خطيرة لكلا المسطحات المائية.



تهدف القناة إلى تخفيف حركة النقل البحري في مضيق البوسفور الذي يربط نفس البحار، وقال وزير النقل، شاهيت تورهان، الشهر الماضى: إن الحكومة قد أكملت الدراسات الفنية وخططًا لطرح المشروع لتقديم عطاءات، دون تحديد موعد لها.



ذكرت صحيفة صباح في أكتوبر نقلًا عن تقرير حكومى أن القناة ستكتمل خلال سبع سنوات بتكلفة 75 مليار ليرة (13 مليار دولار).



واعترض عمدة إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو على المشروع، قائلًا إنه "سيدمر" المدينة، وقد يتسبب في حدوث زلازل.