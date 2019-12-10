وزيرة الثقافة: نعمل وفق استراتيجية متكاملة.. والثقافة ليست للنخبة فقط

قالت وزيرة الثقافة خلال اجتماع اللجنة، أن الوزارة الآن تعمل في تناغم وتنسيق متكامل، بين كل قطاعاتها المختلفة.



وأضافت: "صحيح أن الوزارة كانت بتعمل كجزر منعزلة، ولكن الآن الكل يعمل وفقًا لاستراتيجية موحدة، وكل قطاع له موازنة، وبرامج الوزارة ليست للنخبة فقط، بل لعامة الناس فالثقافة لكل الناس، وليس للنخبة فقط".



وتابعت الوزيرة: "خرجنا بالمسرح إلى الشوارع والحواري والقرى، وعرضنا في النجوع والميادين وعملنا أنشطة كثيرة وقوافل طبية، ونبذل أقصى الجهد من أجل المواطن المصري، ونطالب بالدعم المادي فقط".



اختتمت الوزيرة: "إننا نقوم في الربع الأخير من الموازنة العامة، ونجمع كل الفوائض ونوجهها إلى قصور الثقافة، وأنجزنا بالفعل 14 موقعًا ثقافيًا"، جاء ذلك في رد الوزيرة على سؤال بأن الثقافة أصبحت للنخبة فقط.