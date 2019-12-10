مسئول روسى: الحوار بين موسكو وأوروبا بشأن الخلاف التجارى إيجابى

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، اليوم الثلاثاء، عن أن بلاده على اتصال وثيق بالمفوضية الأوروبية للتوصل الى اتفاق ثنائي لحل الخلافات، بعد تجميد "هيئة الاستئناف" التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وأن الحوار يجري بشكل إيجابي.



وقال أوريشكين، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع المجلس الروسي - الفرنسي حول المسائل الاقتصادية والتجارية، اليوم، الثلاثاء: إن اليوم يعد الأخير للعمل بحكم الواقع للهيئة، وأنه سيتم اعتبارًا من اليوم حظر أي اعتراض على أي قرار لمنظمة التجارة العالمية.



وكان الوزير الروسي قد صرح، في وقت سابق، بأن (موسكو) والاتحاد الأوروبي يناقشان إبرام اتفاق بشأن حل النزاعات التجارية المتبادلة في إطار منظمة التجارة العالمية، مضيفًا أن القرارات المتعلقة بعدد من الحالات التي هي قيد الاستئناف حاليًا من خلال منظمة التجارة العالمية، قد اتخذت بالفعل، وسيتم نشرها أوائل العام القادم.



يذكر أن "هيئة الاستئناف" التابعة لمنظمة التجارة العالمية تضم سبعة مقاعد، لكن عملها يتطلب وجود ثلاثة أعضاء على الأقل، مشيرًا إلى وجود ثلاثة خبراء في الهيئة، ينتهي اليوم تفويض اثنين منهم "الثاني والأخير".



وكانت أنباء قد ذكرت بأن (واشنطن) تمنع تعيين محكّمين جدد في هذه الهيئة في الوقت الراهن.