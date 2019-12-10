الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الموافق 13 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مرصد الكهرباء: 23 ألفا و950 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة اليوم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:15 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الثلاثاء، بلغت 23 ألفأ و950 ميجاوات، منوها بأنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و200 ميجاوات، مقابل 24 ألفا و100 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و235 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم، بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثالثة ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

هل مرض شريف مدكور خطير؟ طبيبه يحسم الأمر

منذ حوالي 19 ساعة

بلاغ لرئيسها.. لماذا تهاجم إذاعة القرآن مسلسل "ممالك النار"؟

منذ حوالي 5 ساعات

تسرّب غاز وراء دوي الانفجار في عين شمس

منذ يوم

نائب وزير الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم يضر بمصلحة المستهلك

الصور

image description

جامعة الزقازيق تستقبل مفتى العراق

image description

نجوم الفن يشاركون في جنازة المخرج سمير سيف

image description

جامعة أسيوط تنظم حفل ختام الأنشطة الطلابية للمدينة الجامعية

image description

"ربيع" يلتقي سفيرة النرويج لتعزيز علاقات التعاون المشترك

image description

محافظ أسيوط: الحفاظ على المال العام مسئوليتنا جميعًا

الأكثر قراءة

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

انفجار داخل «الإخوان» بعد اعتراف رجالها بـ«فضائح مرسى»

من هى عفيفة إسكندر التى يحتفل بها جوجل؟

بلاغ لرئيسها.. لماذا تهاجم إذاعة القرآن مسلسل "ممالك النار"؟

أيام زمان

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

نجم الساعة

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

الصحة

غالبية الأطفال المسافرين لا يتلقون لقاح الحصبة

دراسة تحدد المدخنين الأكثر تعرضاً للخطر

كيف تساعد القهوة فى الحماية من الزهايمر والشلل الرعاش؟

تقشير الجلد بين أصابع القدم: الأسباب والأعراض والعلاج

الرئيس نيوز

ننشر نص كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الجنوب أفريقي

"دعم مصر": الرقابة الإدارية رائدة في مجال مكافحة الفساد

"الثقافة": الوزارة تواجه ظاهرتي التطرف ومكافحة الإدمان منذ 2018

مرتضى منصور عن أزمة المنتقبة: "بنشوف فنانات من غير لبس في الجونة".. و"الثقافة" ترد

منوعات

باحثون: سفر شخص لمدينة أكثر تلوثا من مدينته يضر الأوعية الدموية

طرق التغلب على ضغوط العمل قبل عطلة نهاية العام

فيروس يسبب الوفاة.. إرشادات للوقاية من مرض السعار

كيف يستعد العالم لتجنب مخاطر اندلاع حرب نووية؟

كشكول

طلاب جامعة المنيا بمجلس النواب للمشاركة ببرلمان شباب الجامعات

مصطفى السيد: العقول المصرية مميزة وتبهر العالم عندما تتسلح بالعلم

للمرة الثانية.. القبض علي أبطال واقعة التنمر علي الطالب السوداني

غدًا.. "إعلام الأهرام الكندية" تطلق مؤتمرها الدولى الثامن للدراسات البينية

إسلام سياسي

آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية ليست لها علاقة بالإسلام

مؤشر الإرهاب: للأسبوع الثاني على التوالي تراجع العمليات الإرهابية

تفكيك الإخوان مستمر.. ضربة موجعة للجماعة في السودان

لماذا ستتخلى قطر عن دعم الإخوان؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والـ«دلال» القطرى!
سيد عبدالقادر
وداعًا «شعبولا».. عدو السامية الجميل
القس. رفعت فكرى
شوال الفئران
لواء. محسن الفحام
ما بين الإنجازات ومحاولات الإحباط
المزيد

الثقافة

"ثقافة الدقهلية" تحتفل بذكرى ميلاد أم كلثوم

"كتاب اليوم" يصدر"أحجار ونياشين" لـ محمد شعير

"السينما الهندية" بالهناجر.. و"على فكرة" بصالون المقامات

علاء جاويش يتحدث عن الحراك الثقافي وسؤال الهوية والتنوير

صفحتنا ع الفيس بوك