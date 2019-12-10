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عالم

الخارجية السعودية: جهود أمير الكويت مستمرة والدول الأربع تدعمها

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:14 م
فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان
نيفين أشرف
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قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن القادة الخليجيين أكدوا أهمية تماسك دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا خليجيًا على ضرورة مواجهة التهديد الإيراني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عقب انتهاء أعمال القمة الخليجية في دورتها الأربعين بالعاصمة السعودية الرياض: "ناقشنا خلال قمة اليوم العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي وفي مقدمتها تعزيز الأمن المشترك".

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن وحدة الدول الخليجية ثابتة ومتماسكة، محذرًا من أن التهديد الإيراني يطال كل دول الخليج، كما شدد على دعم المملكة للبنان قائلًا: "سنكون دومًا في دعم لبنان واستقراره"، كما أشاد بجهود الوساطة الكويتية لإنهاء الأزمة الخليجية، مؤكدًا أن جهود أمير الكويت مستمرة والدول الأربع تدعم هذه الجهود.

ودعا الوزير النظام الإيراني إلى تغيير تصرفاته قبل أن يدعو للسلام، مشددًا على أنه من الصعب أن تكون إيران جزءًا من منظومة أمنية في المنطقة.

يذكر أن القمة الخليجية لهذا العام عقدت بحضور كل من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الوزراء العماني فهد آل سعيد، ورئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل خليفة.

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