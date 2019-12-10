بلومبرج: ترامب يواجه غضب الكونجرس بسبب تركيا

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الكونجرس يحاول بسط عضلاته في السياسة الخارجية بمزيد من التوبيخ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وتابعت أنه يجب على ترامب الحفاظ على رأس المال السياسي لأنه يواجه احتمال الإقالة في ظل غضب الكونجرس منه بسبب علاقته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأضافت أن ترامب سيواجه موقفًا أكثر حزمًا من الكونجرس بشأن السياسة الخارجية في الوقت الذي يوجه تحقيقات العزل ومحاولته إعادة انتخابه مرة أخرى في انتخابات العام المقبل.



في الأشهر الأخيرة، كان من المرجح أن توافق أغلبية الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ مع مجلس النواب الديمقراطي، على عقوبات ضد تركيا، مع مواجهة ترامب غضبهم بسبب انسحابه غير الموفق من سوريا.



قبل أسابيع من ذلك، أثار التحقيق في قضية العزل، ضغط الجمهوريين على البيت الأبيض لمعرفة سبب تأجيل المساعدة الأمنية التي وافق عليها الكونجرس.



رغم أن معظم الجمهوريين يعارضون عزله، فإن الكثير منهم أبدوا استعداد للتخلي عن ترامب بشأن قضايا أخرى في السياسة الخارجية.



قال مايكل ماكل من تكساس، أكبر نائب جمهوري في لجنة الشئون الخارجية: "نحن لسنا دائمًا مع البيت الأبيض، وعندما لا نكون كذلك، علينا مسئولية التعبير عن ذلك".



وأكدت الوكالة أن مشروع قانون العقوبات التركي سيكون أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع هو قادة البلاد والمؤسسات المالية والعسكرية التي ساعدت في غزو شمال سوريا، في عرض رائع للدعم من الحزبين، مرر المجلس نسخته 430-16 في سبتمبر.