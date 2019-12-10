استدعاء وزير التربية والتعليم لمناقشة مشكلات أولياء الأمور بالمدارس الخاصة

أعلن الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه سيتم عقد لجنة خاصة لبحث المشكلات التي يعاني منها أولياء الأمور بالمدارس الخاصة، لافتًا إلى أنه سيتم استدعاء وزير التربية والتعليم لبحث تلك المشكلات.



وقال هاشم، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، أنه قد ورد إلى اللجنة عدد من الشكاوى من أولياء الأمور، ضد المدارس الخاصة، وذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة باللجنة.



ومن جانبه قال الدكتور كريم سالم، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن المدارس الخاصة تمارس التنمر ضد أولياء الأمور، وأنه لا يوجد أي رقيب على المدارس الخاصة، مؤكدًا أن أولياء الأمور من الطبقة المتوسطة، يعانون من التعامل مع المدارس الخاصة.