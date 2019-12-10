نائب برلماني منتقدًا مهرجان الجونة: "أصبح للعري"

قال أحد نواب البرلمان إن المهرجانات الفنية أصبحت للعري، والدليل على ذلك مهرجان الجونة، وأصبح الأمر أكثر عريًا، كما انتقد اختيار منتقبة لرئاسة قصر ثقافة كفر الدوار، وأسلوب معالجة الموقف.



وقال النائب البرلماني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة الثقافة حول تدنى دور مراكز الثقافة وانتشار الأفلام الهابطة: "للأسف الشديد هذا الموقف أشبه بأن يذهب الدكتور إلى المستشفى بالشورت والفانلة، وكذلك معالجة الشاب المنتحر كلنا سبنا معالجة الموقف، واتجهنا لزرع الواعز الديني وحرمانية الانتحار، وقلنا انتحر علشان مش لاقي شغل، أحنا بنشجع الشباب على الانتحار".