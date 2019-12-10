أمير الكويت يلتقي رئيس وزراء قطر على هامش القمة الخليجية بالرياض

استقبل أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عصر الیوم الثلاثاء، رئيس وزراء قطر عبدالله بن ناصر بن خلیفة آل ثاني، وذلك بقصر الدرعیة في العاصمة الریاض، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين.



وجاء لقاء أمير الكويت ورئيس وزراء قطر على هامش اجتماع القمة الخليجية في دورتها الـ40 التي انطلقت أعمالها اليوم الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض.



وشارك في هذه القمة كل من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد آل سعيد.



فيما تغيب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن حضور القمة الخليجية للمرة الثانية على التوالي، وكلف رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل خليفة بترؤس وفد قطر المشارك في القمة.



وتعد هذه القمة الخليجية الثالثة منذ اندلاع الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، البحرين، مصر"، في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب تعاونها مع الإرهاب، بينما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.



وفي وقت سابق، قال أمير الكويت في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية: "إننا نشعر بارتیاح للخطوات الإیجابیة والبناءة التي تحققت في إطار جھودنا لطي صفحة الماضي".



وتابع: "نتطلع بتفاؤل إلى ما سیتم اعتماده الیوم في لقائنا من قرارات وتوصیات ستسھم بلا شك في دعم مسیرتنا وتحقیق طموحنا".



وأعرب عن أمله في أن یكون لقاء قادة دول المجلس الیوم بأجواء إیجابیة مؤشرًا على عزمھم لتحقیق الوحدة في مواقفھم والتمسك بوحدتھم.