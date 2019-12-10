وزيرة الثقافة تقدم كشف حساب حول المشروعات الثقافية والمسرحية

قالت وزيرة الثقافة، إن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لقطاع الشباب، من خلال العديد من المشروعات التي تقوم بها من أجلهم، ومنها مشروع مسابقات العمل المسرحي للشباب، ومشروع "ابدأ حلمك"، ومشروع مكافحة التطرف، يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضافت الوزيرة، أن إجمالي ما تم من مشروعات لفئة لشباب خلال عامي 2018- 2019 أكثر من 793 ألف مشروع، بإجمالي 70399 شابًا، كما قامت الوزارة بعدد من المشروعات، لكل من فئات المرأة والشباب بلغ عدد المشروعات 7894 بإجمالي عدد من المستفيدين 344400 مستفيد.



كما أقامت الوزارة عددًا من الأنشطة بلغ عددها 89306 أنشطة، في مختلف القطاعات، وبلغ عدد المستفدين 3 ملايين و400 ألف مستفيد، كما قامت الوزارة بعدد من الأنشطة والمشروعات في المحافظات الحدودية بلغ إجمالها 705 أنشطة، بإجمالي عدد مستفيدين بلغ 317433 مواطنًا، كما قامت الوزارة بعدد من القوافل الثقافية بلغ عددها 434، بإجمالي عدد من المستفيدين 69305 مستفيدين، وفي برنامج مكافحة التطرف للعمل على تعزيز قيم المواطنة، ونشر ثقافة قبول الآخر.



وتابعت الوزيرة: "قمنا بعمل مشاريع في 44 قرية بمحافظة المنيا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارات الثقافة والشباب والأوقاف والمجلس القومي للمرأة، وتم عمل 141 نشاطًا، في 15 قرية بالفعل، والبرامج ما زال مستمرًا، وأشارت الوزيرة إلى أنه تم عرض 355 عرضًا مسرحيًا خلال عامي 2018- 2019".



واختتمت أن الوزارة قامت ببرنامج "ابدء حلملك"، بتدريب عدد كبير من الشباب في الأقاليم، وفي المحافظات المختلفة، وبدأ المشروع بمحافظات الشرقية وأسيوط والفيوم، بتدريب 604 متدربين، كما قامت الوزارة بإصدار 199 إصدارًا مركزيًا، و156 إصدارًا إقليميًا.