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عالم

أمير الكويت: بيان القمة الخليجية طريق لمستقبل مجلس التعاون

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:01 م
الجابر الصباح
الجابر الصباح
نيفين أشرف
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قال أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إن بيان القمة الخليجية هو طريق لمستقبل دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف في كلمته بالقمة الخلیجیة في دورتها الـ40 المنعقدة الیوم الثلاثاء بالعاصمة السعودية الریاض: "تابعنا باھتمام بالغ الاتفاق الذي تم التوقیع علیه بین الحكومة الیمنیة والمجلس الانتقالي برعایة المملكة العربیة السعودیة الشقیقة، وھو الاتفاق الذي یمثل مدخلًا إلى عملیة السلام المنشودة كما أننا نتابع بكل القلق والألم ما یجري لدى الأشقاء في العراق ولبنان ولیبیا والجزائر من مظاھر تصعید وعدم استقرار، ولا یفوتني أن أھنئ الأشقاء في تونس على نجاح الانتخابات الرئاسیة مؤخرًا مقدمًا خالص التھاني إلى الرئیس قیس بن سعید على انتخابه رئیسًا للجمھوریة التونسیة الشقیقة".

وذكر في خطابه: "إننا نشعر بارتیاح للخطوات الإیجابیة والبناءة التي تحققت في إطار جھودنا لطي صفحة الماضي".

وتابع: "نتطلع بتفاؤل إلى ما سیتم اعتماده الیوم في لقائنا من قرارات وتوصیات ستسھم بلا شك في دعم مسیرتنا وتحقیق طموحنا".

وأعرب عن أمله في أن یكون لقاء قادة دول المجلس الیوم بأجواء إیجابیة مؤشرًا على عزمھم لتحقیق الوحدة في مواقفھم والتمسك بوحدتھم.

وأشار إلى أن المنطقة تعرضت إلى تصعید خطیر ھدد الأمن والاستقرار فیھا، مضيفًا: "لقد كنا ندعو دائمًا إزاء ذلك التصعید إلى التھدئة وتغلیب الحكمة وتعزیز خیار الحوار لمواجھة ذلك انطلاقًا من قناعة راسخة بأن البدیل لغیر ذلك سیكون الدخول إلى مصیر مجھول، ولقد تعرضت المملكة العربیة السعودیة الشقیقة جراء ذلك التصعید إلى ھجمات آثمة أعربنا ونعرب الیوم عن إدانتنا واستنكارنا لھا".

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