العثور على رضيعة داخل كيس قمامة في بإمبابة

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، على طفلة حديثة الولادة، موضوعة داخل كيس قمامة أمام أحد العقارات بنطاق قسم شرطة إمبابة.



كانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغًا من أهالي منطقة الأمام الغزالي، مفاده العثور على طفلة حديثة الولادة موضوعة داخل كيس قمامة وملقاة أمام أحد العقارات.



انتلقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على طفلة حديثة الولادة، ترتدي ملابسها كاملة، وتم نقلها إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، وتجرى الأجهزة الأمنية جهودًا مكثفة لكشف تفاصيل وملابسات الواقعة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.