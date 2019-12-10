البرلمان الليبى يطالب بتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، جامعة الدول العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، لصد عدوان تركي محتمل.



واستنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إرسال قواته إلى الأراضي الليبية.



وأدان رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب طلال الميهوب تصريحات أردوغان، مؤكدًا أن لجنة الدفاع بالبرلمان تطالب جامعة الدول العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك باعتبار ليبيا عضوًا بالجامعة مؤكدًا أن ليبيا لن تكون بوابة لرجوع الدولة العثمانية للوطن العربي.



ودعت اللجنة "جامعة الدول العربية للانعقاد العاجل لاتخاذ موقف لمواجهة الغزو التركي لليبيا" مطالبة "القوات المسلحة العربية الليبية باستهداف أي تحرك للقوات التركية داخل المياه الإقليمية أو الأجواء والأراضي الليبية" مشددة على أن أي جسم أو مكان يستخدم عسكريًا للجانب التركي يعتبر هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة العربية الليبية".