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مصر

نص كلمة السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس جنوب إفريقيا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:53 م
جريدة الدستور
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عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات اليوم مع نظيره رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أعقبها مؤتمر صحفي بين الرئيسي.

وأكد أنه أجرى مباحثات ثنائية معقمة ومثمرة، وتم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات على مستوى التعاون الاستراتيجي بكل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطي دفعة نوعية للعلاقات الثنائية.

نص كلمة السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس جنوب إفريقيا

"أخي فخامة الرئيس سیریل رامافوزا.. رئيس جمهورية جنوب إفريقيا،
السيدات والسادة،

اسمحوا لي في البداية أن أرحب بأخي فخامة الرئيس سیریل رامافوزا والوفد المرافق لسيادته، وذلك في زيارة ثنائية رسمية لبلده الثاني مصر، كما نعرب عن تطلعنا إلى مشاركتكم المقدرة في فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة الذي تستضيفه مدينة أسوان اعتبارًا من الغد، متمنيًا لكم إقامة طيبة ومثمرة في مصر.

واغتنم هذه المناسبة لأعرب عن تقديرنا واعتزازنا البالغ بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وجمهورية جنوب إفريقيا، والتي توطدت على مر السنين منذ مراحل السعي إلى التحرر ونيل الاستقلال، وتشرفنا باستضافة الزعيم الراحل العظيم نيلسون مانديلا بالقاهرة خلال سنوات النضال في ستينيات القرن الماضي، مرورًا بمراحل التحول الديمقراطي في التسعينيات وحتى الآن.

لقد أجرينا اليوم مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة تناولت مجمل العلاقات الثنائية، وتوافقنا على أهمية الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين الدولتين، وسبل تشجيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وجمهورية جنوب إفريقيا، هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يعطي دفعة نوعية للعلاقات الثنائية، كما تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن عبر القنوات الدبلوماسية.

أما على صعيد الأوضاع الإقليمية، فقد استمعت لرؤية فخامة الرئيس سیریل رامافوزا حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الإفريقية، وتوافقنا على أهمية مواصلة التنسيق نحو دعم جهود الاستقرار والأمن بالقارة، وسبل تسوية مختلف النزاعات القائمة وتفعيل خطة إسكات البنادق في إفريقيا ودفع جهود التنمية والبنية التحتية، وهو ما يأتي في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، والتي ستعقبها رئاسة جمهورية جنوب إفريقيا في العام القادم.

واتفقنا كذلك على ضرورة تفعيل مبدأ الحلول الإفريقية للقضايا الإفريقية، وبما يتسق مع السياق الواقعي والعملي لدول قارتنا. كما أكدنا حرصنا على دعم العلاقات فيما بين دول قارتنا الإفريقية من خلال التفعيل الجاد لاتفاقية التجارة الحرة القارية التي دخلت بالفعل حيز النفاذ.

كما اتفقنا على التنسيق والتعاون بين مصر وجمهورية جنوب إفريقيا في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومختلف المنظمات بما من شأنه تحقيق مصلحة قارتنا الإفريقية.

وفي الختام، أود أن أؤكد ما اتسم به اللقاء من تفاعل إيجابي وصريح، سعدت خلالها بالاستماع لوجهة نظر أخي الرئيس "رامافوزا" في مختلف المسائل الثنائية والقضايا الإقليمية.

فخامة الرئيس سيريل رامافوزا... لقد أسعدني لقاؤكم اليوم، وإنني أتطلع لمزيد من التعاون فيما بين بلدينا بشكل وثيق لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الإفريقية، وأتمنى لجمهورية جنوب إفريقيا كل الخير والاستقرار والرفاهية، وأجدد ترحيبي بكم والوفد المرافق لفخامتكم في بلدكم الثاني مصر، وشكرًا".

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