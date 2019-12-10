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مصر

على هامش منتدى السلام.. سفير موزمبيق يزور متحف النيل بأسوان

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:49 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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شهد متحف النيل بأسوان، اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على زيارته، كما شهد زيارة السفير جوزيه ميجيل نونيش جونيور، سفير دولة موزمبيق بالقاهرة، ممثلًا عن وزير الداخلية الموزمبيقي والوفد المرافق له، وذلك في إطار فعاليات منتدي السلام والتنمية المستدامة المقام بمحافظة أسوان حتى  ١٢ ديسمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستقبل المهندس محمود عيد ناجى، رئيس الإدارة المركزية لمفيض توشكي، والمهندسة إيرين فايز، مدير عام متحف النيل بأسوان سفير موزمبيق، حيث تم استعراض تاريخ المتحف والسد العالى وخزان أسوان، كما تجولوا داخل المركز الثقافي الإفريقي ومشاهدة المقتنيات المختلفة للدول الإفريقية واللوحات التعريفية لها، وأحواض الأسماك والتماسيح والأفلام الوثائقية للدول الإفريقية.

ويشهد رمز الصداقة ومتحف النيل خلال هذه الفترة، استقبال آلاف الزائرين، كما يتم تنفيذ خطة تحديث شاملة له تتضمن عملية إنشاء المسرح المكشوف، فيما افتتح الملعب الخماسى لكرة القدم بالمتحف.

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