غرفة صناعة الأثاث: المستورد الأجنبى سيجد كل احتياجاته فى دمياط

قال عبدالحليم العراقي، نائب رئيس غرفة صناعة الأثاث، إن إنشاء مدينة دمياط للأثاث كان بمثابة حلم لأهالي دمياط، وذلك بهدف إعادة صياغة نشاط ومستقبل محافظة دمياط من جديد.



وأضاف "العراقي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد زيارة الرئيس للمحافظة وافتتاح مدينة الأثاث، بدأت الحياة تعود من جديد لمحافظة دمياط، حيث إن هناك إقبالًت على الحجز وهو مؤشر مهم لصناعة الأثاث، مشيرًا إلى أن المدينة ستضم ورش عمل للعمال يشرف عليها الخبراء، وستكون هناك دورات تدريبية للدهانات والتصميمات، حتى يكون المنتج بجودة عالية، معلقًا: "إحنا بقالنا 4 سنين بنبنى فى مصر وننفذ مشروعات على مستوى كل القطاعات".



وأضاف أن كل أهالي مدينة دمياط يعملون في صناعة الأثاث، حيث إنها مدينة حرفية متخصصة للأثاث، موضحًا أن وجود معرض أثاث بالمدينة سيعطي انطباعًا للمستثمر والمستورد الأجنبي بأنه سيتوجه إلى مكان واحد ويحصل على كل احتياجاته منه، وهو أمر يفضله المستثمرون.