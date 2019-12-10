تفاصيل لقاء عبدالعال بأعضاء لجنة الدفاع ورؤساء اللجان النوعية

التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، بحضور المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، والنائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، وعدد من رؤساء اللجان، وأعضاء المجلس بقاعة "سامح سيف اليزل".



وتقدم الدكتور علي عبدالعال بالشكر والتقدير إلى اللجنة لحرصها على تنظيم هذا اللقاء السنوي منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، مؤكدًا أن هذه اللجنة تضم رموزًا وطنية يكن لها كل التقدير والاحترام.



ورحب اللواء كمال عامر بالأستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مؤكدًا حرص اللجنة على عقد هذا اللقاء مع رئيس البرلمان، والذي وصفه بلقاء الأسرة والقدوة وتبادل الرؤى.



أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الدكتور علي عبدالعال استطاع بحكمته إدارة المجلس في ظل ظروف غاية في الدقة والأهمية، ليعبر به إلى بر الأمان، في مواجهة العديد من التحديات التي واجهت الوطن.



كما أكد النائب محمد السويدي أن التاريخ سيشهد للدكتور عبدالعال على الدور العظيم الذي قام به في العديد من المواقف الصعبة.



وأعرب النواب عن تقديرهم للدكتور عبدالعال، على كل ما يبذله من جهد وتضحيات من أجل الوطن، مؤكدين أنه استطاع إثراء الحياة السياسية البرلمانية، وأنه أسهم بشكل كبير في استكمال البنيان التشريعي.



وفي نهاية اللقاء أهدى اللواء كمال عامر باسم اللجنة الدكتور علي عبدالعال نسخة من كتاب "وصف مصر".