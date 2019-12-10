1364 وحدة ومكتبًا صحيًا لإجراء المسح السمعى لحديثى الولادة بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم إجراء الفحص السمعي للأطفال حديثى الولادة من خلال 1364 وحدة ومكتبًا صحيًا في جميع محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن الفحص السمعى يتم إجراؤه من يوم الولادة وحتى 28 يومًا.



وأضافت أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يضمن الإلمام بحالته الصحية والتأكد من سلامته.



وأوضحت أنه تم إجراء المسح السمعي لأكثر من 110 آلاف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، وذلك منذ انطلاق المبادرة.



تتلقى وزارة الصحة استفسارات المواطنين بخصوص المبادرة على نفس الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وهو 15335.