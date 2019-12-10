حبس "سولافة مجدي" و"حسام الصياد" 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس كلا من سولافة مجدى، وحسام الصياد، المصورين الصحفيين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة.



ووجهت النيابة للمتهمين المحبوسين على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة العليا، اتهامات مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.



كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين عقب تقنين الإجراءات القانونية، وتم عرضهما على النيابة التي أصدرت قرارها بحبسهما.