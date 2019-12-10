التضامن تطلق اللائحة التنفيذية لمراكز استضافة المرأة

أعلنت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق اللائحة التنفيذية لمراكز استضافة المرأة المعنفة، موضحة أنها تنص على تفعيل إدارة الحالة من خلال تتبع الحالة باعتبارها قضية مجتمعية تعمل الوزارة على حلها، وذلك بمساعدة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والرقابة المجتمعية.



وأضافت القباج خلال افتتاح مركز استضافة المرأة المعنفة بالسادس من أكتوبر، أن اللائحة تعمل أيضًا على دعم متطوعات من المجتمع، واختيارهن بناءً على معايير محددة، لمتابعة الخدمات في كل المؤسسات التي تخص المرأة، كما تضمنت اللائحة تنسيق أكثر مع الشركاء بخلاف الداخلية والعدل لتشمل وزارة التربية والتعليم حرصًا على تعليم الأطفال، وخاصة الطفل الذي يشاهد أمه تضرب وتهان، حيث تقدم الوزارة الدعم النفسي والاجتماعي للأم وأطفالها، كما تضمن رفع سن الذكور مع أمهاتهن من 10 سنوات إلى 12 عامًا، حتى يأخذ كفايته من الرعاية، كما أنه وفقًا للائحة، أصبحت المرأة المعنفة تخرج من الدار بعد 6 شهور قابلة للتجديد، بعد أن كانت 3 شهور فقط.