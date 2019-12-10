البرلمان يناقش 15 طلب إحاطة بحضور وزيرة الثقافة

بدأ مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في مناقشة طلبات إحاطة عن الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها، بحضور وزيرة الثقافة.



طلبات الإحاطة مقدمة من النواب سعد الجمال، وسيد أحمد محمد، ومحمد الكوراني، ومحمد إسماعيل، وحمدي السيسي، ومحمد زين الدين، ومارجريت عازر، وعبدالباقي تركيا، ومنى منير.



كما يناقش المجلس طلبات إحاطة مقدمة من النائب سعيد حساسين، عن عدم استثمار الثروات الثقافية بمحافظة بورسعيد، وسعيد العبودي، عن عدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين في المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والنائب محمد ياسين، عن عدم وجود رؤية وأهداف واضحة للوزارة، والنائب إيهاب الطماوي، عن ضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية مما أدى إلى الترويج للعنف.



يأتي ذلك بجانب مناقشة 3 طلبات، مناقشة عامة مقدم من حسام محمد محمود، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب، في ظل غياب التوعية المدرسية،وهو ما أصاب المجتمع بخلل كبير.