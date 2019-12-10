الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل وفدًا ألمانيًا

استقبل صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وفد ألماني من هيئة مسيو من ميونخ، ودار الحوار عن العلاقات المتبادلة بين الكنيسة الكاثوليكية بمصر والهيئة.



واستقبل أمس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الأيبارشية البطريركية، وفدًا ألمانيًا من هيئة مسيو بمدينة ميونخ، حيث تمت دراسة سبل التعاون بين الأيبارشية البطريركية والهيئة على الجانب التنموي وأيضًا الجانب الرعوي.



وشارك باللقاء الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا للتنمية وبعض المسئولين بالمكتب الأيبارشي.