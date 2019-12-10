أستاذ إعلام: تغير خريطة مصر الاقتصادية يزيد إعلام الإرهابية جنونًًا

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن هناك تغيرًا فى الخريطة الاقتصادية والبنية التحتية لمصر، ما يزيد جماعة الإخوان الإرهابية جنونًا ويدفعها إلى التضليل والتدليس من خلال نشر الأكاذيب وترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الإخوان.



وأضاف "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تنفذ كمًا من المشروعات القومية الضخمة على أرض الواقع لتغيير وجه الحياة أمام المصريين، التى كان آخرها افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات بمحافظة دمياط، مؤكدًا أن أهم هذه المشروعات هو مدينة دمياط للأثاث.



وأوضح أنه من المتوقع أن تصل صادرات مشروع مدينة الأثاث إلى 2 مليار دولار، وذلك بعد التشغيل الكامل للمشروع، مؤكدًا توفير فرص عمل لمئات الآلاف من الشباب، إلى جانب توفير وضخ تمويل جديد لمشروعات أخرى جديدة تخدم محافظات الدلتا بشكل عام.