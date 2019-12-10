استمرار حملات التفتيش على صالونات الحلاقة للحد من انتشار فيروس سي

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنها تقوم بشن عدد من الحملات على صالونات الحلاقة للتفتيش عن تفعيل إجراءات مكافحة العدوى بها للحد من انتشار فيروس سي بين المواطنين.



وأوضحت الوزارة أنها كانت قد نظمت عدة ورش عمل في محافظات المرحلة الأولى؛ لتفعيل إجراءات الوقاية والحد من انتشار الفيروسات الكبدية، وتنفيذ إجراءات الحملة، التي بدأ إطلاقها في الثاني من شهر نوفمبر الماضي، والمقرر استمرارها حتى 25 ديسمبر الحالي فى محافظات المرحلة الأولى.



وكانت الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية، تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة ولأكثر من شخص بادعاء تطهيرها، باستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحي، وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.