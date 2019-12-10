رئيس جنوب إفريقيا يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت يومًا واحدًا

غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، بعد زيارة للبلاد استغرقت يوما واحد التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار.



وأقيمت مراسم استقبال رسمي، في الاتحادية للرئيس سيريل رامافوزا، حيث استقبله الرئيس السيسي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.



تم عقد جلسة مباحثات بين الرئيسين تناولت آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين؛ حيث تم التوافق حول أهمية انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين البلدين في مطلع العام القادم 2020، وذلك لبحث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، فضلًا عن التعاون في مجال مشروعات تنمية البنية التحتية في القارة الإفريقية، خاصةً مشروع ممر القاهرة - كيب تاون، لما لهذه المشروعات من تأثير إيجابي في ترسيخ مسيرة التنمية في القارة.



كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بين الرئيسين بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، حيث أشاد الرئيسان بالتنسيق المستمر بين مصر وجنوب أفريقيا في الملفات ذات الصلة بالاتحاد على مدار السنوات الماضية، مع الإعراب عن التطلع لاستمرار التنسيق في هذا الصدد.



وأكد الرئيس في هذا الإطار ضرورة تعزيز التشاور السياسي بين البلدين في مختلف قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، وذلك إيمانًا بالدور الهام الذي تقوم به الدولتان في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي التي تعقبها رئاسة جنوب إفريقيا للاتحاد العام القادم 2020، معربًا سيادته عن ثقته في استكمال الجانب الجنوب إفريقي لنهج تعزيز العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات خلال فترة رئاستها للاتحاد.