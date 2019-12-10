الرى والدقهلية يبحثان خطة مشروعات توفير المياه

اجتمع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى، مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بحضور المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، وذلك لاستعراض ما تقوم به الوزارة لتنفيذ مشروعات الري والصرف بالمحافظة ودفع عجلة التعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظة بما يخدم مخططات التنمية علي أرض المحافظة.



واستعرض الاجتماع بحضور المهندس أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الإستعداد لتوفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية وتلبية إحتياجات المزارعين خلال موسم الزراعات الشتوية، مع إجراء عمليات الصيانة والتطهير للترع والمصارف، ومتابعة المستمرة للمجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.



كما تم مناقشة حزمة المشروعات فى مجال تطوير الري فى نطاق العديد من مراكز المحافظة لرفع كفاءة استخدام المياه وخفض الفاقد على مختلف مستويات شبكة الري المساهمة فى زيادة إنتاجية الفدان وتعظيم العائد من وحدة المياه.



من جانبه، أكد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، أن خطة العام الجديد تستهدف استكمال وتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة شبكة المجارى المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية بالمحافظة، مشيرًا إلى وضع الحلول المناسبة لأي مشكلات أو عوائق تتسبب فى عدم وصول المياه إلى مختلف الأراضى الزراعية، والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لحسم الشكاوى.