الحصان الرابح.. صادرات مصر للعرب تتخطى نصف مليار دولار في الشهر

شهدت الصادرات المصرية في الأسواق العالمية تناميًا ملحوظًا علي مدار الأشهر القليلة الماضية، وفي مقدمتها السوق العربية، والتي ارتفعت قيمة صادرات مصر إليها مسجله 681.2 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2019 مقابل 580.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 100.4 مليون دولار خلال عام.



ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الإمارات جاءت في صدارة الدول العربية من حيث قيمة الصادرات المصرية إليها، والتي ارتفعت من 91.3 مليون دولار خلال أغسطس 2018 لـ180.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2019.



وحلت في مرتبة لاحقة، المملكة السعودية بقيمة 112.2 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2019 مقابل 90.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بزيادة قدرها 22 مليون دولار خلال عام، كما تضاعفت الصادرات المصرية لتونس من 11 مليون دولار لـ60.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2019.



أما ارتفعت صادرات مصر لليبيا إلي 49 مليون دولار خلال شهر أغسطس من عام 2019 مقابل 45.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما تراجعت الصادرات لباقي الدول العربية من 342.8 مليون دولار لـ279.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.