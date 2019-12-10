القوى العاملة: المطالب الفئوية في 2011 أدت لإغلاق 4800 مصنعًا

قال وزير القوى العاملة، إن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة، لإبرام اتفاقيات مع بعض الشركات الخاصة على مستوى القطاعات المختلفة، وذلك لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص.



وأوضح الوزير في تصريح لـ"الدستور"، أن العلاوة يتم صرفها بحسب ظروف كل مؤسسة، مشيرا إلى أن المطالب الفئوية التي ظهرت في عام 2011 وتم تنفيذها بالفعل في بعض الأماكن، كانت نتيجتها بأن أصبح لدينا اليوم نحو 4800 مصنع مغلق.



وأكد الوزير، أنه يتبع فلسفة ضمان استمرارية صرف الراتب للعمال بشكل شهري منتظم، أفضل من زيادة راتب العامل أو دفع علاوة له في غير مقدور صاحب العمل، والتي من شأنها تحقيق خسائر باهظة لصاحب العمل تؤدي به لإغلاق مشروعه وتسريح العمال، موضحا أن ذلك ليس معناه أن نأتي مع أصحاب العمل على حساب العامل، ولكن لابد من الحفاظ على المنشآت الاقتصادية التي هي سبب في رزق عدد كبير من الأسر، مؤكدا أن مديريات القوى العاملة تقوم حاليا بمراجعة الميزانيات المعتمدة للمنشآت لمعرفة إمكانيتها في صرف العلاوة للعمال من عدمه.