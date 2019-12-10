القباج: إطلاق برنامج وعي لحماية الأسرة خلال أيام

قالت الدكتورة نيڤين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إنه سيتم إطلاق برنامج وعي خلال الأيام المقبلة، والذي يشمل 12 رسالة يستهدف حماية الاسرة كلها، لاسيما الشباب والسيدات لمواجهة التعاطي، والإدمان ومواجهة الاتجار في البشر.



وأكدت خلال افتتاح مركز استضافة المرأة بأكتوبر، اليوم الثلاثاء، بحضور نائب محافظ الجيزة ومايا موسى رئيس المجلس القومي للإعاقة، أن مراكز الخدمات المتكاملة اللازمة لحماية النساء المعرضات للخطر وايوائهم تعمل على توفير المأكل والملبس وخدمات التعافي الجسدي والنفسي والتوعية الصحية والإرشادية والمساعدة القانونية للمستفيدة والسعي لحل مشكلاتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمستفيدات من خلال تدريبهن وتنمية مهاراتهن واستثمار طاقاتهن للتكيف مع المجتمع مهنيًا وثقافيا.