شاهد اللقطات الأولى من موقع إطلاق النار في مستشفى بالتشيك

عرضت فضائية "روسيا اليوم" اللقطات الأولى من موقع إطلاق النار في أحد مستشفيات التشيك، حيث قُتل 6 أشخاص، اليوم، إثر إطلاق نار وقع في أحد مستشفيات مدينة أوسترافا.



وقالت الشرطة في بيان إن "مهاجمًا قتل بالرصاص 4 أشخاص وأصاب اثنين بجروح خطيرة في مستشفى بمدينة أوسترافا في شرق جمهورية التشيك الثلاثاء"، مضيفة عبر "تويتر" أنها تبحث عن المشتبه به في إطلاق النار.



ولاحقا، أعلن وزير الصحة التشيكي ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في مستشفى أوسترافا إلى 6 قتلى.



وبعد قرابة ساعتين من حادث إطلاق النار، قالت الشرطة التشيكية إن رجلًا أطلق النار على رأسه في سيارة كان عناصر الشرطة يلاحقونها كجزء من البحث عن المهاجم الذي قتل 6 أشخاص في مستشفى بمدينة أوسترافا شرق البلاد.