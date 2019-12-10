الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الموافق 13 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

100 مليون صحة تحذر من أمراض القلب

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:19 م
جريدة الدستور
سارة سعودى
طباعة
حذرت مبادرة 100 مليون صحة، من أمراض القلب التي تصيب عددًا كبيرًا من المواطنين نتيجة ترسب الدهون وتناول الغذاء غير الصحي.

وأوضحت المبادرة فى تصريحات أن جلطات القلب وأزمات الشرايين تصيب أغلب المصريين في سن مُبكرة بسبب ترسب الدهون في شرايين القلب التاجية، والذي يبدأ من الطفولة بسبب نمط الحياة غير الصحى، خاصة سوء التغذية.

ونصحت بأنه يجب أن يتناول المواطنون الطعام الصحي والبعد عن الطعام المشبع بالدهون، كما نصحت بتحليل الكوليسترول كل 5 سنوات منذ عام العاشرة أو إذا اقتضت الحاجة.

وأشارت المبادرة إلى أنها تستهدف الفحص المبكر للمواطنين من فيروس سي والأمراض غير المعدية، وهى: السكر والضغط والسمنة التى تعد من أكثر مسببات الوفاة للمصريين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

هل مرض شريف مدكور خطير؟ طبيبه يحسم الأمر

منذ حوالي 21 ساعة

فواكه تساعدك على إزالة دهون البطن

منذ حوالي 22 ساعة

نائب وزير الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم يضر بمصلحة المستهلك

منذ حوالي 9 ساعات

من هى عفيفة إسكندر التى يحتفل بها جوجل؟

الصور

image description

جامعة الزقازيق تستقبل مفتى العراق

image description

نجوم الفن يشاركون في جنازة المخرج سمير سيف

image description

جامعة أسيوط تنظم حفل ختام الأنشطة الطلابية للمدينة الجامعية

image description

"ربيع" يلتقي سفيرة النرويج لتعزيز علاقات التعاون المشترك

image description

محافظ أسيوط: الحفاظ على المال العام مسئوليتنا جميعًا

الأكثر قراءة

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

انفجار داخل «الإخوان» بعد اعتراف رجالها بـ«فضائح مرسى»

من هى عفيفة إسكندر التى يحتفل بها جوجل؟

تسرّب غاز وراء دوي الانفجار في عين شمس

أيام زمان

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

نجم الساعة

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

الصحة

غالبية الأطفال المسافرين لا يتلقون لقاح الحصبة

دراسة تحدد المدخنين الأكثر تعرضاً للخطر

كيف تساعد القهوة فى الحماية من الزهايمر والشلل الرعاش؟

تقشير الجلد بين أصابع القدم: الأسباب والأعراض والعلاج

الرئيس نيوز

بطل واقعة التنمر: "أصبحت مشهوراً والناس بتتصور معايا"

الأميرة فتحية.. شقيقة الملك فاروق التي تزوجت موظفًا فقتلها

محافظ الوادي الجديد يخطر البرلمان بتخفيض أسعار الكهرباء لصغار المستثمرين

زراعة البرلمان تطالب بـ "قاعدة وجدول" للانتهاء من كارت الفلاح

منوعات

باحثون: سفر شخص لمدينة أكثر تلوثا من مدينته يضر الأوعية الدموية

طرق التغلب على ضغوط العمل قبل عطلة نهاية العام

فيروس يسبب الوفاة.. إرشادات للوقاية من مرض السعار

كيف يستعد العالم لتجنب مخاطر اندلاع حرب نووية؟

كشكول

"أمهات مصر": ماريام صموئيل نموذج موهوب بمبادرة "المستقبل لهن"

التعليم العالي تكشف حقيقة حظر الحديث عن أزمة سد النهضة بالجامعات

ختام فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم بجامعة حلوان

برنامج للأباء والأمهات لبناء علاقة قوية مع الأبناء

إسلام سياسي

مؤشر الإرهاب: للأسبوع الثاني على التوالي تراجع العمليات الإرهابية

تفكيك الإخوان مستمر.. ضربة موجعة للجماعة في السودان

لماذا ستتخلى قطر عن دعم الإخوان؟

تقرير يكشف تدخلات قطر في شئون الدول العربية ودعمها الجماعات الإرهابية

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والـ«دلال» القطرى!
سيد عبدالقادر
وداعًا «شعبولا».. عدو السامية الجميل
القس. رفعت فكرى
شوال الفئران
لواء. محسن الفحام
ما بين الإنجازات ومحاولات الإحباط
المزيد

الثقافة

"ثقافة الدقهلية" تحتفل بذكرى ميلاد أم كلثوم

"كتاب اليوم" يصدر"أحجار ونياشين" لـ محمد شعير

"السينما الهندية" بالهناجر.. و"على فكرة" بصالون المقامات

علاء جاويش يتحدث عن الحراك الثقافي وسؤال الهوية والتنوير

صفحتنا ع الفيس بوك