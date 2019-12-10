100 مليون صحة تحذر من أمراض القلب

حذرت مبادرة 100 مليون صحة، من أمراض القلب التي تصيب عددًا كبيرًا من المواطنين نتيجة ترسب الدهون وتناول الغذاء غير الصحي.



وأوضحت المبادرة فى تصريحات أن جلطات القلب وأزمات الشرايين تصيب أغلب المصريين في سن مُبكرة بسبب ترسب الدهون في شرايين القلب التاجية، والذي يبدأ من الطفولة بسبب نمط الحياة غير الصحى، خاصة سوء التغذية.



ونصحت بأنه يجب أن يتناول المواطنون الطعام الصحي والبعد عن الطعام المشبع بالدهون، كما نصحت بتحليل الكوليسترول كل 5 سنوات منذ عام العاشرة أو إذا اقتضت الحاجة.



وأشارت المبادرة إلى أنها تستهدف الفحص المبكر للمواطنين من فيروس سي والأمراض غير المعدية، وهى: السكر والضغط والسمنة التى تعد من أكثر مسببات الوفاة للمصريين.