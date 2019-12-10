يوميًا.. ضخ 20 ذبيحة سودانية طازجة بسعر 80 جنيه بالصعيد

أعلن الدكتور محمد عاطف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ ما بين ١٥ ذبيحة سودانية إلى ٢٠ ذبيحة سودانية طازجة يوميًا، بسعر الكيلو ٨٠ جنيها بعد خفضها بفارق ٥ جنيهات لطرحها في فروع التجزئة بمحافظات الصعيد يأتي على خلفية تراجع الأسعار في الأسواق المحلية.



وتابع في تصريح لـ"الدستور"، أن جميع الفروع المطورة في المحافظات القاهرة والجيزة والصعيد والبالغة نحو ٥٧ فرعا تقوم بصرف السلع البديلة للخبز حتى يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية فضلا عن انها تطرح كافة السلع الاساسية والغذائية واللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة للمستهلكين تصل إلى 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.



وقال إن طرح سعر الدواجن البرازيلية بسعر مخفض ٣٧جنيها للكيلو مقارنة بمثيلاتها بـ٤٠جنيها و٤٢جنيها للكيلو في السلاسل التجارية الكبرى.