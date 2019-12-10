كيلو حشيش يحبس عاطلين في المطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهما مواد مخدرة، وطلبت تحريات المباحث حول المتهمين.



كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المطرية من ضبط كل من "علاء. م"، 25 سنة، عاطل، و"إبراهيم. ح"، 23 سنة، عاطل، يستقلان سيارة ملك المتهم الأول حال ترددهما على دائرة القسم، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلوجراما، و2300 جنيه، وهاتفا محمول، وسلاح أبيض.



بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركهما وترويج المواد المخدرة.