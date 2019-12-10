على مسرح "شباب العالم".. فنانون من خمس دول يقدمون هدية للمنتدى

تقيم إدارة مسرح شباب العالم في نسخته الثانية، ورشة خاصة، لخمسة من الفنانين الشباب الذين شاركوا العام الماضي في فعاليات المسرح، كأحد فعاليات منتدى شباب العالم.



ووفقًا لأجندة المنتدى، تنطلق فعاليات المسرح بداية من يوم 13 ديسمبر الجاري بالافتتاح الرسمي، ثم تبدأ عروضه المختلفة على مدار يومي 15، 16 ديسمبر الجاري.



ويحمل هؤلاء الشباب جنسيات دول مختلفة مثل: روسيا والكاميرون ونيجيريا والبوسنة والهرسك، وقد أعربوا عن رغبتهم في تقديم عمل فني متكامل فيما بينهم، كهدية لمسرح المنتدى في نسحته الثانية هذا العام 2019.



يأتي ذلك تلبية لرغبة هذه المجموعة في إعادة لم الشمل مرة أخرى، خاصة بعد ما حظوا به من حفاوة استقبال، ومشاركتهم المميزة في فعاليات المسرح في نسخته الأولى سواء بالغناء أو العزف في عروض المسرح المختلفة.



يذكر أن إدارة المنتدى قد أعلنت عن شعار المسرح هذا العام، وهو "الفنون.. إحياء للإنسانية Humanity Reviving..Art"، وسينعكس الشعار على محتوى فقرات المسرح المقدمة على مدار أيام المنتدى.



ومنتدى شباب العالم، حدث سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ سيناء، ويعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدى في عام ٠١٧ ٢ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم؛ وينطلق منتدى هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.



ويناقش المنتدى موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

