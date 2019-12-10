«طالب التنمر» يصل شرم الشيخ لحضور منتدى الشباب: حقي رجع وزيادة

وصل الطالب الجنوب سوداني «جون مانوث» رفقة معلمه «بيتر لوكا» إلى مدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء؛ لحضور النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتعرَّض «مانوث» في نوفمبر الماضي للتنمر على يد ٣ شبان مصريين في حي حدائق القبة بالقاهرة، ما أثار حفيظة قطاع كبير من المصريين الذي انتقدوا تصرُّف الشباب الذين وثقوا واقعة التنمر في فيديو لاقى انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.



وفور وصوله إلى مدينة شرم الشيخ، أشاد «مانوث» بتنظيم المنتدى وحُسْن استقباله في مطاري شرم الشيخ والقاهرة الدوليين، لافتاً إلى قبوله دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور المنتدى فوراً.



وأضاف مبتسماً: «حاسس إن حقي رجع لي وزيادة.. أعشق المصريين وسعيد بوجودي معهم في منتدى شباب العالم الثالث».



وتعود واقعة التنمر والسخرية من «مانوث» إلى انتشار فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر توقيف طالب أسمر البشرة من قبل شابين، بدآ بالسخرية من طريقة كلامه وطالباه بمشاركتهما فيديو لتطبيق «TikTok» الشهير للسخرية منه.



واعتدى الشابان على «مانوث» باليد أكثر من مرة في الفيديو قبل أن ينتهي المشهد بتدخل أحد المارة لإنقاذ الطالب.



وسريعاً، أعلنت أجهزة الأمن القبض على الشباب الثلاثة أصحاب واقعة التنمر والتحقيق معهم، واستمعت النيابة إلى أقوال الطالب الجنوب سوداني وواجهته بالمتهمين الـ3 الذين ظهروا بالفيديو وتعرَّف عليهم، وقال المتهمون حينها إنهم كانوا يمزحون مع الطالب، ولم يقصدوا إيذاءه أو السخرية منه.



وأخلت السلطات الأمنية سبيل الشباب الـ3 بعد أن قدّم والد جون «أنجلو» ونجله تنازلاً عن البلاغ المقدم ضد المتهمين أمام نيابة حدائق القبة للتصالح مع المتهمين.



