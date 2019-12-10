الصحة تستعد للمرحلة الـ 3 من مبادرة صحة المرأة مطلع 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان استعدادها لبدء المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي فى 7 محافظات وهم الوادي الجديد والجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا على أن تبدأ المبادرة في هذه المحافظات مطلع العام القادم 2020.



وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات أن المبادرة مستدامة والفحص مستمر داخل محافظات المرحلة الأولى والثانية، وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، بالإضافة إلي عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.



وأوضح أن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات، وذلك من خلال أكثر من 1000 وحدة ومركز طب أسرة.



وأكد أنه يتم الآن تجهيز المستشفيات بمحافظات المرحلة الثالثة حيث سيتم تجهيزها لإجراء فحص الماموجرام للسيدات اللاتي يتم تحويلهن للفحص المتقدم، كما تم تجهيز الوحدات الصحية لتسجيل السيدات بداية من ١٨ عامًا والاطمئنان على حالتهم الصحية والتوعية بالفحص الذاتي للثدي.



وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن تخصيص منسق لمبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية، في كل محافظة لمتابعة توزيع الحالات بالمستشفيات وتسهيل تقديم كافة الخدمات وتوزيعها بالوحدات والمستشفيات، حيث سيتم توفير الفحص الإكلينيكي والأشعة بالكامل داخل كل محافظة.



وأضاف أنه سيقوم بإعداد تقرير يومي عن الحالات بالمحافظة وتقديم لوزيرة الصحة.