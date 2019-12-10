مرشَّح لـ "جولدن جلوب".. من هو رامي يوسف؟

أعلن القائمين علي جوائز جولدن جلوب في نسختها الـ77 والتي تقام حفل توزيع جوائزها يوم 6 يناير 2020 قائمة الترشيحات للنجوم العالميين الذي قدموا أعمال فنية خلال عام 2019، ومن ضمن القائمة المرشحة للجوائز الفنان رامي يوسف، تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عنه.



- رامي يوسف تم ترشيحه لجائزة أفضل ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل "Ramy".



- "Ramy" هو ستاند أب كوميدي مكون من 10 حلقات حقق نجاح كبير بعرضه في أمريكا.



- تدور فكرة المسلسل حول طفولة يوسف حيث يتحدث عن شاب مصري أمريكي يكتشف هويته كجيل أمريكي ثان.



- رامي يوسف هو مؤلف المسلسل والمنتج التنفيذي، بالإضافة إلى أنه بطل الرواية.



- يعيش رامي يوسف الذي يعد أبن لأبوين مصريين في مدينة كوينز بولاية نيويورك الأمريكية ثم انتقل للعيش في ولاية نيوجيرسي.



- رامي يوسف مسلم الديانة ويبلغ من العمر 28 عاما فهو من مواليد 26 مارس1991.



- درس الاقتصاد والعلوم السياسية في إحدى الجامعات الأمريكية واتجه للتمثيل خلال دراسته الجامعية وقدم اسكتشات كوميدية ثم سافر بعد ذلك لدراسة التمثيل في هوليوود.