السجن 6 سنوات لمتهمين بالاتجار في المخدرات بالمقطم

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، متهمين بالاتجار في المواد المخدرة في المقطم، بالسجن 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.



صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين وعضوية المستشارين محمد علوانى واسامة محمد ابوصافى ومحمد مصطفى وامانة سر احمد فهمى ومحمود عبدالرشيد.



وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة تهمة حيازة مواد مخدرة للاتجار بها بدائرة قسم شرطة المقطم.



وتضمنت أقوال شهود الإثبات بالقضية أن معاون مباحث شرطة المقطم حال مروره أبصر المتهمين يستقلان دراجة نارية تسير عكس الاتجاه فضبطهما.



وبتفتشيهما عثر بحوزة المتهم الأول سائق الدراجة على مبلغ مالي، وبحوزة المتهم الثاني لفافتين لنبات عشبى جاف، وبتفتيش الدراجة النارية عثر بداخلها على حاوية بلاستيكية بها 85 لفافة لذات المادة المخدرة.



وبمواجهتهما أقرا إحرازهما المواد المخدرة بقصد الاتجار وأن المبلغ المالى حصيلة الاتجار والدراجة النارية لتسهيل تجارتهما.