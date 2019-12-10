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محافظات

محافظ أسيوط: الحفاظ على المال العام مسئوليتنا جميعًا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:24 م
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي:
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عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا بمقر رئاسة مركز ومدينة القوصية بحضور هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومسئولي الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولي الإدارات الهندسية والإشغالات بالمركز لمناقشة سبل تفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستهداف القرى الأكثر احتياجًا والتشديد على تنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالوحدات المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال محافظ أسيوط، إن الحفاظ على المال العام مسئوليتنا جميعًا ولا تهاون مع فاسد في الجهاز التنفيذى للمحافظة، مشددًا على تفعيل المشاركة المجتمعية لاستكمال مشروعات الخدمات والمرافق بالقرى والنجوع محذرًا من تكسير الشوارع والميادين إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنفيذية وللضرورة القصوى لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على الشوارع والميادين وتحرير محاضر تنسيقية مع مختلف شركات المرافق والخدمات قبل البدء في رصف الشوارع والميادين مع الالتزام برد الشىء لأصله وفقًا للشروط واللوائح المنظمة لذلك.

واستمع الوزير المحافظ إلى طلبات واستفسارات رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الإدارات الهندسية مطالبًا بتحسين أعمال الرصف وتحسين جودة الطرق ومطابق البيارات بالشوارع والاهتمام بدهان واجهات المنازل والمنشآت الحكومية مراعاة للتنسيق الحضارى والشكل الجمالي للمدن كما أكد على ضرورة النزول للمواطنين بالقرى والنجوع والاستماع إلى شكواهم والاستجابة السريعة لهم لتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين.

وفي نهاية الاجتماع التقى محافظ أسيوط بعض المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز القوصية واستمع إلى طلباتهم موجهًا بسرعة حلها وتكليف رئيس مركز ومدينة القوصية بدراسة طلبات المواطنين وتقدم كافة أوجه الدعم لهم.

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