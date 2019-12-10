أعراض تعاطى"الأندرينال" الذى استخدمته قاتلة طفليها بالدقهلية

تخلصت أم من نجليها بقتلهما، في قرية الأحمدية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، إذ أعطتهما أدوية سامة، لتتخلص من مسؤليتهما وتطلب الطلاق، وفور القبض عليها، اعترفت بارتكاب الواقعة قاصدة الطلاق من زوجها.



خططت الأم لشراء عقار "الأندرينال" من صيدلية بنفس القرية، لعلمها أن تعاطي هذا العقار يؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية ويسبب الوفاة، فقامت بإعطاء كمية كبيرة منه لطفليها في أوقات متفرقة، لإبعاد الشبهة عنها.



وأوضح موقع "health" أن زيادة الجرعة من عقار "الأندرينال" ينتج عنها أعراضًا مثل:

انخفاض سكر الدم.

بطء ضربات القلب.

ضيق التنفس.

فشل القلب الاحتقاني.

مشاكل في الإفرازات البولية.

هبوط في ضغط الدم.



وذكر الموقع أن هذا العقار يستخدم لتقليل ضربات القلب المتسارعة، كما أنه في السابق كان يستعمل لخفض ضغط الدم، ويمكن استعماله أيضًا في حالة وجود نشاط زائد في الغدة الدرقية، وهو أيضًا دواء مفيد في علاج القلق.



