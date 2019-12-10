الملك سلمان: على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لضمان إمدادات الطاقة

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، إن مجلس التعاون تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة.



وأضاف الملك سلمان، أن استضافة السعودية للقمة الخليجية تأتي استجابة لرغبة الإمارات، في أنه على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لضمان إمدادات الطاقة والممرات البحرية.



وأكد العاهل السعودي، على دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية.