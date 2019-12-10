حبس متهم بتصنيع الأستروكس فى السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس متهم بحيازة مخدر الأستروكس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



كان رجال مباحث قسم شرطة السلام ثان قد تمكنوا من ضبط عاطل أثناء استقلاله دراجة نارية دون لوحات معدنية، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2 كيلوجرام، ميزان حساس، 5 زجاجات بداخلها مادة الأسيتون المستخدم في تصنيع الأستروكس.



واعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.