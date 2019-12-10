التحقيق مع عشيق سيدة قتلها زوجها في المرج

بدأت نيابة شرق القاهرة الكلية تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام، التحقيق مع شاب أقام علاقة غير شرعية مع سيدة وتسبب في مقتلها على يد زوجها، في المرج، ومواجهته بأقوال الزوج المتهم.



كشفت تحقيقات المستشار مصطفى مخلوف، مدير النيابة، عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، مفاده ورود بلاغ من مقاول يفيد باكتشافه مقتل زوجته بالعقار محل إقامتهما بالمنطقة، فانتقلت أجهزة الأمن وعثرت على الجثة مسجاة بسرير غرفة نومهما بالشقة، وبها جرح طعني بالرقبة من الناحية اليمنى.



وأكد المُبلغ أمام رجال الأمن، خروج زوجته صباحًا لشراء بعض المتطلبات وعقب عودتها، تناهى لسمعه صوت استغاثتها، ولدى استطلاعه الأمر عثر عليها على سُلم العقار، مؤكدة تعدي سائق عليها بسلاح أبيض محدثًا إصابتها وفر هاربًا.



وقال المبلغ إنه لاحق المتهم، إلا أنه لم يتمكن من الإمساك به، وعقب عودته اكتشف وفاة زوجته، كما قرر الزوج في أقواله أنه يعمل في مجال المقاولات، ووجود خلافات مالية بينه ومرتكب الواقعة حول توريد الأخير مواد بناء "أسمنت" له.



توصلت تحريات فريق البحث إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المُبلغ، وبإعادة استجوابه، قرر أنه بتوقيت الواقعة كان نائمًا بغرفة نومه بالشقة محل سكنه، وعقب استيقاظه اكتشف غلق باب الغرفة من الخارج، فدلف لصالة الشقة من خلال نافذة مُطلة عليها، حيث فوجئ بزوجته مع السائق، فتعدى عليه بعصا خشبية إلا أنه تمكن من الهرب.



وأكد أنه عقب عودته، نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوجته، حاولت خلالها الهروب من الشقة، فاستل سكينًا من المطبخ، ولاحقها على سُلم العقار وتعدى عليها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.



تم القبض على المتهم الثاني "العشيق"، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.