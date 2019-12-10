الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الموافق 13 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق مع عشيق سيدة قتلها زوجها في المرج

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:13 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
طباعة
بدأت نيابة شرق القاهرة الكلية تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام، التحقيق مع شاب أقام علاقة غير شرعية مع سيدة وتسبب في مقتلها على يد زوجها، في المرج، ومواجهته بأقوال الزوج المتهم.

كشفت تحقيقات المستشار مصطفى مخلوف، مدير النيابة، عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، مفاده ورود بلاغ من مقاول يفيد باكتشافه مقتل زوجته بالعقار محل إقامتهما بالمنطقة، فانتقلت أجهزة الأمن وعثرت على الجثة مسجاة بسرير غرفة نومهما بالشقة، وبها جرح طعني بالرقبة من الناحية اليمنى.

وأكد المُبلغ أمام رجال الأمن، خروج زوجته صباحًا لشراء بعض المتطلبات وعقب عودتها، تناهى لسمعه صوت استغاثتها، ولدى استطلاعه الأمر عثر عليها على سُلم العقار، مؤكدة تعدي سائق عليها بسلاح أبيض محدثًا إصابتها وفر هاربًا.

وقال المبلغ إنه لاحق المتهم، إلا أنه لم يتمكن من الإمساك به، وعقب عودته اكتشف وفاة زوجته، كما قرر الزوج في أقواله أنه يعمل في مجال المقاولات، ووجود خلافات مالية بينه ومرتكب الواقعة حول توريد الأخير مواد بناء "أسمنت" له.

توصلت تحريات فريق البحث إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المُبلغ، وبإعادة استجوابه، قرر أنه بتوقيت الواقعة كان نائمًا بغرفة نومه بالشقة محل سكنه، وعقب استيقاظه اكتشف غلق باب الغرفة من الخارج، فدلف لصالة الشقة من خلال نافذة مُطلة عليها، حيث فوجئ بزوجته مع السائق، فتعدى عليه بعصا خشبية إلا أنه تمكن من الهرب.

وأكد أنه عقب عودته، نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوجته، حاولت خلالها الهروب من الشقة، فاستل سكينًا من المطبخ، ولاحقها على سُلم العقار وتعدى عليها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.

تم القبض على المتهم الثاني "العشيق"، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"أمن القاهرة" ينفي وقوع انفجار في المعادي والمقطم

منذ أقل من ساعتين

قرارات جديدة للأوقاف بشأن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة صادمة.. فشل انتقال "كهربا" للأهلى

منذ حوالي 20 ساعة

فواكه تساعدك على إزالة دهون البطن

الصور

image description

محافظ أسيوط: الحفاظ على المال العام مسئوليتنا جميعًا

image description

انطلاق فعاليات "صحتك في عينك" بجامعة المنصورة

image description

10 عمليات جراحية ومناظرة أكثر من 50 حالة بجامعة سوهاج

image description

قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية برنامج تدريبي بجامعة أسيوط

image description

محافظ بني سويف يكرم "الحسن" و"بريك" أول وثاني العالم للناشئين

الأكثر قراءة

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

تسرّب غاز وراء دوي الانفجار في عين شمس

"أمن القاهرة" ينفي وقوع انفجار في المعادي والمقطم

من هى عفيفة إسكندر التى يحتفل بها جوجل؟

أيام زمان

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

نجم الساعة

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

الصحة

غالبية الأطفال المسافرين لا يتلقون لقاح الحصبة

دراسة تحدد المدخنين الأكثر تعرضاً للخطر

كيف تساعد القهوة فى الحماية من الزهايمر والشلل الرعاش؟

تقشير الجلد بين أصابع القدم: الأسباب والأعراض والعلاج

الرئيس نيوز

ارتفاع طفيف في سعر الذهب

"نقابة النقل العام": مطالبنا لائحة عادلة وتطوير مستشفى الهيئة

بدء مباحثات السيسي ورامافوزا في قصر الاتحادية

هيئة التعمير: سداد رسوم معاينة التقنين حتى نهاية ديسمبر

منوعات

باحثون: سفر شخص لمدينة أكثر تلوثا من مدينته يضر الأوعية الدموية

طرق التغلب على ضغوط العمل قبل عطلة نهاية العام

فيروس يسبب الوفاة.. إرشادات للوقاية من مرض السعار

كيف يستعد العالم لتجنب مخاطر اندلاع حرب نووية؟

كشكول

برنامج للأباء والأمهات لبناء علاقة قوية مع الأبناء

الألمانية بالقاهرة تشهد افتتاح المدرسة الشتوية بورشة عمل مستقبلية لعلم البيانات

"الأعلي للمستشفيات الجامعية": إنشاء لجنة مركزية لتقييم التكنولوجيا الصحية

محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

إسلام سياسي

تفكيك الإخوان.. ثورة السودانيين للقضاء على الجماعة

لماذا ستتخلى قطر عن دعم الإخوان؟

تقرير يكشف تدخلات قطر في شئون الدول العربية ودعمها الجماعات الإرهابية

بعد طرده.. هل سيعود داعش للعراق؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والـ«دلال» القطرى!
سيد عبدالقادر
وداعًا «شعبولا».. عدو السامية الجميل
القس. رفعت فكرى
شوال الفئران
لواء. محسن الفحام
ما بين الإنجازات ومحاولات الإحباط
المزيد

الثقافة

همام الشيوي: الوعيَ العربيَّ يواجه تحديات في حراكه الثقافي

خاص.. اللائحة الجديدة لأندية الأدب بعد اعتمادها

رئيس"الفني للمسرح" ينعي سمير سيف: أفلامه شكلت وعى أجيال

"الطوق والأسورة" كامل العدد بقاعة الفن الرابع بتونس (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك